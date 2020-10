Fabrizio Corona positivo al COVID-19, l’annuncio sui social (Di venerdì 16 ottobre 2020) Attraverso i suoi social, Fabrizio Corona annuncia di essere positivo al COVID-19. Fabrizio Corona è positivo al COVID-19. L’ex agente fotografico ha annunciato di avere contratto il virus attraverso i suoi social, raccontando di avere “la febbre alta, a 39, per tre giorni”. Fabrizio ha voluto, quindi, avvertire tutte le persone che ha incontrato negli … L'articolo Fabrizio Corona positivo al COVID-19, l’annuncio sui social NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 16 ottobre 2020) Attraverso i suoiannuncia di essereal-19.al-19. L’ex agente fotografico ha annunciato di avere contratto il virus attraverso i suoi, raccontando di avere “la febbre alta, a 39, per tre giorni”.ha voluto, quindi, avvertire tutte le persone che ha incontrato negli … L'articoloal-19, l’annuncio suiNewNotizie.it.

stanzaselvaggia : Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - Corriere : Fabrizio Corona: «Sono positivo, con febbre a 39 e mal di gola» - trash_italiano : Fabrizio Corona ha il Coronavirus: l’annuncio a #Pomeriggio5 - FrancescoFdT1 : RT @stanzaselvaggia: Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - jmorat : RT @stanzaselvaggia: Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. -