Demon’s Souls: le 10 cose che vorremmo vedere nel remake per PS5 (Di venerdì 16 ottobre 2020) In questo speciale dedicato al remake per PS5 di Demon’s Souls vi parleremo delle 10 cose che vorremmo vedere nel nuovo titolo di Bluepoint Games Ormai quando viene annunciato un remake è difficile capire come sarà una volta terminato. Ci sono prodotti come Resident Evil 3 e Final Fantasy 7 remake che si differenziano molto dalle loro versioni originali, mentre giochi come MediEvil e Shadow of the Colossus invece le seguono quasi perfettamente. Fra non molto tempo arriverà sugli scaffali anche il nuovo remake di Demon’s Souls ad opera di Bluepoint Games. Il titolo di From Software ha gettato le basi per la nascita del genere Soulslike e col passare degli anni è diventato un cult ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 16 ottobre 2020) In questo speciale dedicato alper PS5 di Demon’svi parleremo delle 10chenel nuovo titolo di Bluepoint Games Ormai quando viene annunciato unè difficile capire come sarà una volta terminato. Ci sono prodotti come Resident Evil 3 e Final Fantasy 7che si differenziano molto dalle loro versioni originali, mentre giochi come MediEvil e Shadow of the Colossus invece le seguono quasi perfettamente. Fra non molto tempo arriverà sugli scaffali anche il nuovodi Demon’sad opera di Bluepoint Games. Il titolo di From Software ha gettato le basi per la nascita del generelike e col passare degli anni è diventato un cult ...

tuttoteKit : Demon's Souls: le 10 cose che vorremmo vedere nel remake per #PS5 #BluepointGames #DemonsSoulsRemake #FromSoftware… - kalas_it : Demon's Souls: negozio ungherese lo mette a listino su PS4, ma la data non convince - Multiplayerit : PS5: Burger King mette in palio 1000 console e anche Demon's Souls, ma negli USA - infoitscienza : Demon's Souls per PS4 compare nel listino di due retailer, non solo PS5 per il remake? - Asgard_Hydra : Demon's Souls per PS4 compare nel listino di due retailer, non solo PS5 per il remake? -

Ultime Notizie dalla rete : Demon’s Souls Anastasia Minster: "Adoro Tarkovskij, mi ha ispirato Hesse" Pangea.news