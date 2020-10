Covid, 4mila contagi senza link. Il tracciamento va in crisi: troppi casi da controllare (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il tracciamento dei contatti dei positivi sta saltando. Con 47 mila nuovi infetti, nell?ultima settimana, i servizi epidemiologici delle varie Regioni non riescono più a ricostruire... Leggi su ilmattino (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ildei contatti dei positivi sta saltando. Con 47 mila nuovi infetti, nell?ultima settimana, i servizi epidemiologici delle varie Regioni non riescono più a ricostruire...

I NUMERI DEI COMUNI - La provincia di Lodi supera i 4mila positivi da inizio pandemia, preoccupano S. Giuliano e S.Donato

L’Ats chiarisce che il numero monstre di 81 contagi di ieri comprende anche dati dei giorni precedenti e non ancora comunitati Nel Lodigiano, i casi di contagio da coronavirus, dal 20 febbraio, salgon ...

Ci sarebbero, infatti, almeno 4mila contagi senza link, la situazione è fuori controllo. Anche considerando solo 3 contatti stretti, dovrebbero trovare e isolare almeno 150 mila persone, impossibile. ...

L'Ats chiarisce che il numero monstre di 81 contagi di ieri comprende anche dati dei giorni precedenti e non ancora comunitati Nel Lodigiano, i casi di contagio da coronavirus, dal 20 febbraio, salgon ...Ci sarebbero, infatti, almeno 4mila contagi senza link, la situazione è fuori controllo. Anche considerando solo 3 contatti stretti, dovrebbero trovare e isolare almeno 150 mila persone, impossibile.