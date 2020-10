Coronavirus | De Luca “Mezze misure non servono | ad Halloween coprifuoco”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 ottobre 2020) “Di fronte ai numeri che abbiamo in Italia le mezzenona niente”. Così Vincenzo Denel corso del suo appuntamento settimanale via social per fare il punto sull’emergenza. pc/red, De“Mezzenon, adcoprifuoco” su Il Corriere della Città.