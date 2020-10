Coronavirus 16 ottobre: numeri alti, si teme il coprifuoco (Di venerdì 16 ottobre 2020) I numeri non scendono, si temono ripercussioni sulla vita di tutti i giorni, mentre il Governo pensa a nuove misure stingenti, la gente si interroga sul rischio che davvero stiamo correndo. Coronavirus (Web)Il virus non molla la sua presa sul paese. Dopo i dati sconcertanti degli ultimi giorni, e le prime misure fortemente restrittive, come ad esempio in Campania, dove si è deciso per la chiusura delle scuole, non si verifica, al momento alcun miglioramento. I numeri salgono, la gente comincia a temere contraccolpi, il Governo considera la possibilità di nuove misure ancora più forti, e con lui anche le singole istituzioni locali. In Europa la criticità delle varie situazioni nei più importanti paesi, ha raggiunto una gravità tale da far ... Leggi su chenews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Inon scendono, si temono ripercussioni sulla vita di tutti i giorni, mentre il Governo pensa a nuove misure stingenti, la gente si interroga sul rischio che davvero stiamo correndo.(Web)Il virus non molla la sua presa sul paese. Dopo i dati sconcertanti degli ultimi giorni, e le prime misure fornte restrittive, come ad esempio in Campania, dove si è deciso per la chiusura delle scuole, non si verifica, al momento alcun miglioramento. Isalgono, la gente comincia are contraccolpi, il Governo considera la possibilità di nuove misure ancora più forti, e con lui anche le singole istituzioni locali. In Europa la criticità delle varie situazioni nei più importanti paesi, ha raggiunto una gravità tale da far ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ottobre Coronavirus 'Epidemia in fase acuta. Attivi quasi 5mila focolai' - Salute & Benessere Agenzia ANSA Coronavirus, in Sardegna aumentano i pazienti ricoverati e i medici positivi

Con 186 nuovi casi in 24 ore e un decesso in più, preoccupa la situazione in Sardegna: i posti letto disponibili nei tre presidi Covid sono terminati.

Coronavirus, in Umbria 198 positivi e novanta ricoverati

PERUGIA - Dopo il record di 263 casi registrato ieri, scende il numero dei nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore: 198, secondo i dati ufficiali della Regione aggiornati ...

