Casoria, gattino ucciso a calci: presi i responsabili dai carabinieri (Di venerdì 16 ottobre 2020) Identificati i responabili dell’uccisione del gattino ripreso nel video diventato virale in rete. L’animale, purtroppo, sarebbe morto poco dopo per lesioni alla spina dorsale. Il filmato però è finito sotto gli occhi delle forze dell’ordine. I carabinieri hanno individuato e denunciato i reponsabili. Casoria, gattino preso a calci: i carabinieri li hanno identificati I carabinieri … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Identificati i responabili dell’uccisione delripreso nel video diventato virale in rete. L’animale, purtroppo, sarebbe morto poco dopo per lesioni alla spina dorsale. Il filmato però è finito sotto gli occhi delle forze dell’ordine. Ihanno individuato e denunciato i reponsabili.preso a: ili hanno identificati I… L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

enpaonlus : Orrore a Casoria, ragazzo prende a calci un gattino poi pubblica il video: l’ira sui social-… - silvia65551439 : RT @GiorgiaMeloni: Orrore a Casoria. Non riesco a guardare queste immagini senza provare un'immensa rabbia. Una violenza gratuita e feroce… - ilsirhc : Sindaco di Casoria Raffaele Bene: Punizione esemplare per il ragazzo di Casoria che ha preso a calci un gattino ran… - inaki071166 : Sindaco di Casoria Raffaele Bene: Punizione esemplare per il ragazzo di Casoria che ha preso a calci un gattino ran… - Thelma02559007 : RT @fatina909: Sindaco di Casoria Raffaele Bene: Punizione esemplare per il ragazzo di Casoria che ha preso a calci un gattino randagio - F… -