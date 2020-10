Belgio: fermi caffè e ristoranti 1 mese, coprifuoco notturno (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - BRUXELLES, OCT 16 - Caffè e ristoranti saranno chiusi per quattro settimane in Belgio. Lo scrive l'agenzia di stampa Belga citando una fonte non ufficiale e precisando che una valutazione ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - BRUXELLES, OCT 16 - Caffè esaranno chiusi per quattro settimane in. Lo scrive l'agenzia di stampa Belga citando una fonte non ufficiale e precisando che una valutazione ...

aliberti_p : @valy_s Ok. Secondo te quello che sta succedendo in Francia, UK, Olanda, Belgio non dovrebbe farci riflettere per a… - ArrigoSacchi442 : RT @sicssport: In questo weekend con i campionati fermi per la pausa nazionali non ci siamo mai fermati! ?????????????? Vediamo oggi l'analisi di… - MicheleTossani : RT @sicssport: In questo weekend con i campionati fermi per la pausa nazionali non ci siamo mai fermati! ?????????????? Vediamo oggi l'analisi di… - sicssport : In questo weekend con i campionati fermi per la pausa nazionali non ci siamo mai fermati! ?????????????? Vediamo oggi l'a… - z10lucyn1fan : @inthehobbithole Ti ci voglio vedere ad attraversare la Romania in macchina Spoiler: abbiamo solo 857 Km di autostr… -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio fermi Belgio: fermi caffè e ristoranti 1 mese, coprifuoco notturno - Europa Agenzia ANSA Belgio: fermi caffè e ristoranti 1 mese, coprifuoco notturno

(ANSA) - BRUXELLES, OCT 16 - Caffè e ristoranti saranno chiusi per quattro settimane in Belgio. Lo scrive l'agenzia di stampa Belga citando una fonte non ufficiale e precisando che una valutazione ...

Ancelotti: "L'Inter può fermare l'egemonia della Juve. Milan, che bravi Pioli e Maldini"

Ne ha vissuti tantissimi, prima in campo e poi in panchina. Il prossimo derby di Milano, in programma sabato 17 ottobre alle 18 (diretta su Sky Sport Serie A), Carlo Ancelotti lo seguirà dopo un ...

(ANSA) - BRUXELLES, OCT 16 - Caffè e ristoranti saranno chiusi per quattro settimane in Belgio. Lo scrive l'agenzia di stampa Belga citando una fonte non ufficiale e precisando che una valutazione ...Ne ha vissuti tantissimi, prima in campo e poi in panchina. Il prossimo derby di Milano, in programma sabato 17 ottobre alle 18 (diretta su Sky Sport Serie A), Carlo Ancelotti lo seguirà dopo un ...