Arcuri, Regioni non hanno attivato 1.600 posti intensiva (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 16 OTT - "In questi mesi alle Regioni abbiamo inviato 3.059 ventilatori polmonari per le terapie intensive, 1.429 per le subintensive. Prima del Covid le terapie intensive erano 5.179 e ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 16 OTT - "In questi mesi alleabbiamo inviato 3.059 ventilatori polmonari per le terapie intensive, 1.429 per le subintensive. Prima del Covid le terapie intensive erano 5.179 e ...

discoradioIT : 'Domani alle 9 riunione di coordinamento dalla Protezione civile con Regioni, ministro @robersperanza e Arcuri'. L… - iconanews : Arcuri, Regioni non hanno attivato 1.600 posti intensiva - DOscarLancini : Dal territorio ancora una volta arrivano #proposte importanti per supplire alle evidenti mancanze del tandem Azzol… - GiovanniTizian : RT @domanigiornale: A luglio le regioni hanno presentato i piani per rafforzare gli ospedali, Speranza ci ha messo tutta l’estate ad approv… - RainNoise : RT @domanigiornale: A luglio le regioni hanno presentato i piani per rafforzare gli ospedali, Speranza ci ha messo tutta l’estate ad approv… -

Ultime Notizie dalla rete : Arcuri Regioni Arcuri, Regioni non hanno attivato 1.600 posti intensiva La Gazzetta del Mezzogiorno Coletto, rassicurante situazione rianimazioni

Per gli altri aspettiamo le procedure avviate dal commissario Arcuri". "Siamo comunque pronti a riattivare ... 8,6 per 100 mila abitanti "fa meglio di regioni quali il Piemonte, 8,4, Marche, 8,3, e ...

Arcuri: Regioni non hanno attivato 1.600 posti di terapia intensiva

Chiederei alle regioni di attivarle». Così, secondo quanto si apprende, il commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri, al termine della Stato-Regioni. «Abbiamo altri 1.500 ventilatori disponibili, ...

Per gli altri aspettiamo le procedure avviate dal commissario Arcuri". "Siamo comunque pronti a riattivare ... 8,6 per 100 mila abitanti "fa meglio di regioni quali il Piemonte, 8,4, Marche, 8,3, e ...Chiederei alle regioni di attivarle». Così, secondo quanto si apprende, il commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri, al termine della Stato-Regioni. «Abbiamo altri 1.500 ventilatori disponibili, ...