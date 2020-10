Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 15 OTTOBREORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE ALTEZZA CASTEL GIUBILEO IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO TRA L’USCITA APPIA E LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONESUD SI STA IN CODA ANCHE SULLA CASSIA NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE CI SPOSTIAMO SULLA A24TERAMO, DOVE PER VICOLO IN PANNE, E’ ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO AL KM 82+200 IN TRA VALLE DEL SALTO E TORRINPARTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SEMPRE PER OSTRUZIONE, IN QUESTO CASO PER LA PRESENZA DI OLIO SU STRADA, SI STA IN CODA SULLA VIA POLENSE, ALTEZZA VIA FAUSTINIANA, NELLE DUE DIREZIONI RICORDIAMO ...