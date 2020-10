Uomini e Donne trono over, Daniel e il mistero legato al cognome (Di giovedì 15 ottobre 2020) È mistero a Uomini e Donne a proposito del cognome di Daniel, il cavaliere del trono over che sta conoscendo Cristina. Nella puntata in onda il 13 ottobre infatti è stato sollevato un vero e proprio caso circa le generalità dell’uomo. Ma facciamo un passo indietro. Il sospetto di Tina e Gianni Daniel e Cristina, dopo un inizio burrascoso nel quale lui non sembrava affatto interessato alla signora, si sono visti un paio di volte e da subito le cose sono andato decisamente bene tanto che tra di loro ci sono stati diversi baci passionali. Questo repentino cambio di atteggiamento di Daniel ha insospettito Tina Cipollari e Gianni Sperti, che temono che l’uomo voglia approfittare della dama, la quale ha ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 15 ottobre 2020) Èa proposito deldi, il cavaliere delche sta conoscendo Cristina. Nella puntata in onda il 13 ottobre infatti è stato sollevato un vero e proprio caso circa le generalità dell’uomo. Ma facciamo un passo indietro. Il sospetto di Tina e Giannie Cristina, dopo un inizio burrascoso nel quale lui non sembrava affatto interessato alla signora, si sono visti un paio di volte e da subito le cose sono andato decisamente bene tanto che tra di loro ci sono stati diversi baci passionali. Questo repentino cambio di atteggiamento diha insospettito Tina Cipollari e Gianni Sperti, che temono che l’uomo voglia approfittare della dama, la quale ha ...

Pontifex_it : La tenerezza è l’amore che si fa vicino e concreto. È un movimento che parte dal cuore e arriva agli occhi, alle or… - matteosalvinimi : #Salvini: non è umanamente comprensibile o accettabile vedere migliaia di persone, di donne e di uomini, di mamme e… - Open_gol : Agli uomini sono attribuite 70 professioni: scienziato, calciatore, medico, esploratore. Alle donne, 23 mestieri: m… - isa_nutter : 'Così inizi un processo mentale di normalizzazione della violenza. Fingere che non sia mai accaduto perché attraver… - VitantonioCons3 : @GaglianoGiacom1 @gitanaktsm Devono capire che la colpa è al 50% odio chi parla male degli uomini come odio chi pa… -