Un anno senza Babbo Natale

Il prossimo 25 dicembre sarà il primo che la mia famiglia festeggerà senza Babbo Natale. La figlia più piccola, 10 anni, ci ha detto pochi giorni fa che il vecchio vestito di rosso, con la barba bianca e la sacca piena di regali, che fabbrica con l'aiuto degli elfi al Polo Nord, non esiste. O meglio, ha capito che Babbo Natale siamo noi, i suoi genitori.

Non è stata una sorpresa, perché qualche tempo prima ci aveva annunciato di aver capito che non esiste nemmeno il Topolino dei Denti, dopo che una zia, maldestramente, l'ha svegliata per lasciare i soldi sotto il cuscino (anche se vuole continuare a ricevere denaro per ogni dente da latte caduto, sia chiaro).

Ovviamente l'abbiamo rassicurata: i regali continueranno ad arrivare a ...

