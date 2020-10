"Un aborto, anche se era un piccolo cuoricino di 2 cm, è un dolore schiacciante, un lutto che va affrontato" (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Ci sono vuoti che lasciano radure secche dove lentamente l’erba cresce di nuovo in tutta la sua potenza e dove rivoli di rugiada nutrono i germogli. Quei vuoti li lascia un incendio, una bomba, una guerra…o un lutto”. Così Emily Mignanelli, scrittrice e pedagogista, racconta di quando quattro anni fa perse il bambino che voleva. “anche se era un piccolo cuoricino di 2 centimetri io ho sentito un dolore schiacciante”.Quando successe la ginecologa che la visitò rispose a quel dolore con la statistica. “Una donna su tre perde un bambino nei primi tre mesi, quindi vedi di smettere di piangere e rimettiti al lavoro”. Le consigliò di riprovarci dopo un paio di mesi così da dimenticare in fretta ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Ci sono vuoti che lasciano radure secche dove lentamente l’erba cresce di nuovo in tutta la sua potenza e dove rivoli di rugiada nutrono i germogli. Quei vuoti li lascia un incendio, una bomba, una guerra…o un”. Così Emily Mignanelli, scrittrice e pedagogista, racconta di quando quattro anni fa perse il bambino che voleva. “se era undi 2 centimetri io ho sentito un”.Quando successe la ginecologa che la visitò rispose a quelcon la statistica. “Una donna su tre perde un bambino nei primi tre mesi, quindi vedi di smettere di piangere e rimettiti al lavoro”. Le consigliò di riprovarci dopo un paio di mesi così da dimenticare in fretta ...

minikilIua : RT @Cinnamontomofo: Io sarei anche un po' stanchina di vedere come l'aborto sia sempre raffigurato come una cosa sofferta dalla donna, per… - witchm_ : RT @Cinnamontomofo: Io sarei anche un po' stanchina di vedere come l'aborto sia sempre raffigurato come una cosa sofferta dalla donna, per… - riccardo_71 : RT @HuffPostItalia: 'Un aborto, anche se era un piccolo cuoricino di 2 cm, è un dolore schiacciate, un lutto che va affrontato' https://t.c… - non_esset : RT @HuffPostItalia: 'Un aborto, anche se era un piccolo cuoricino di 2 cm, è un dolore schiacciate, un lutto che va affrontato' https://t.c… - HuffPostItalia : 'Un aborto, anche se era un piccolo cuoricino di 2 cm, è un dolore schiacciate, un lutto che va affrontato' -

Ultime Notizie dalla rete : aborto anche Umbria, Tesei: "Presto delibera per aborto farmacologico anche in ospedale" La Repubblica "Un aborto, anche se era un piccolo cuoricino di 2 cm, è un dolore schiacciate, un lutto che va affrontato"

Così Emily Mignanelli, scrittrice e pedagogista, racconta di quando quattro anni fa perse il bambino che voleva. “Anche se era un piccolo cuoricino di 2 centimetri io ho sentito un dolore schiacciante ...

James Van Der Beek lascia Los Angeles dopo un anno da dimenticare

James Van Der Beek si è trasferito con la famiglia in Texas. L’ex protagonista di «Dawson’s Creek» lascia Los Angeles dopo essere stato colpito da una serie di tragedie che hanno profondamente scosso ...

Così Emily Mignanelli, scrittrice e pedagogista, racconta di quando quattro anni fa perse il bambino che voleva. “Anche se era un piccolo cuoricino di 2 centimetri io ho sentito un dolore schiacciante ...James Van Der Beek si è trasferito con la famiglia in Texas. L’ex protagonista di «Dawson’s Creek» lascia Los Angeles dopo essere stato colpito da una serie di tragedie che hanno profondamente scosso ...