Scuole e università chiuse in Campania. Azzolina contro De Luca: "Decisione gravissima"

La decisione di De Luca di chiudere le Scuole e le università fino al 30 ottobre non è piaciuta affatto al ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina.

Una decisione "gravissima, profondamente sbagliata e anche inopportuna", tuona Azzolina. "Sembra ci sia un accanimento del governatore contro le scuole".

