Sassuolo | Toljan positivo al coronavirus | la nota ufficiale

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Un nuovo giocatore di Serie Aal, si tratta del difensore delJeremy. Ilha comunicato che Jeremyè risultatoal. Il calciatore si trova in isolamento. LADEL CLUB – «L’U.S.Calcio comunica che dai test effettuati (doppio tampone) è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Jeremy. La Società ha prontamente posto il calciatore, totalmente asintomatico, in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il Gruppo Squadra, gruppo risultato negativo al doppio tampone in tutti gli altri componenti. La Società ...