Quanti folli che giocano col Covid e con le nostre vite

(Di giovedì 15 ottobre 2020) di Gaetano Pedullà. Com’era prevedibile, siamo arrivati a quasi seimila nuovi contagi al giorno, 41 morti e i repartidegli ospedali che tornano a riempirsi, ma c’è ancora un manipolo di irresponsabili che per imbecillità o miope polemica col Governo minimizza la pandemia, accusa a casaccio Conte e il ministro Speranza di azioni liberticide, …

Ecco il governatore di turno che in un talk show accusa l’Esecutivo perché chiude troppo e in un altro perché chiude troppo poco. I più imperdonabili di questi incoscienti sono i giornalisti che blate ...Com’era prevedibile, siamo arrivati a quasi seimila nuovi contagi al giorno, 41 morti e i reparti Covid degli ospedali che tornano a riempirsi, ma c’è ancora un manipolo di irresponsabili che per imbe ...