Per colpa del Covid il costo delle mense scolastiche è aumentato del 25% (Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - Con la ripresa della scuola una tegola è piombata sulla testa delle famiglie: quest'anno i pasti della mensa (laddove sono ancora previsti) hanno subito rincari del 25%. Il che vuol dire che un pasto che ieri veniva pagato 4,80 euro oggi costa 6 euro. Lo rende noto all'AGI Massimiliano Fabbro, presidente di Anir Confindustria, l'associazione nazionale imprese della ristorazione. Il motivo è presto detto: i contratti tra le aziende della ristorazione e il comune - unico committente per quanto riguarda le mense scolastiche - sono pluriennali e sono stati stipulati tutti prima dell'epidemia, non tengono quindi conto delle nuove problematiche legate al Covid. "Risalgono tutti al 2019 e anche prima, quando l'utenza era molto più ampia". Oggi moltissime scuole hanno ridotto o addirittura eliminato ... Leggi su agi (Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - Con la ripresa della scuola una tegola è piombata sulla testafamiglie: quest'anno i pasti della mensa (laddove sono ancora previsti) hanno subito rincari del 25%. Il che vuol dire che un pasto che ieri veniva pagato 4,80 euro oggi costa 6 euro. Lo rende noto all'AGI Massimiliano Fabbro, presidente di Anir Confindustria, l'associazione nazionale imprese della ristorazione. Il motivo è presto detto: i contratti tra le aziende della ristorazione e il comune - unico committente per quanto riguarda le- sono pluriennali e sono stati stipulati tutti prima dell'epidemia, non tengono quindi contonuove problematiche legate al Covid. "Risalgono tutti al 2019 e anche prima, quando l'utenza era molto più ampia". Oggi moltissime scuole hanno ridotto o addirittura eliminato ...

rubio_chef : 13 anni fa moriva massacrato di botte nel carcere di Perugia, Aldo Bianzino. Morto nelle mani dello Stato per colpa… - stanzaselvaggia : C’è l’emergenza Covid, ma all’Umberto I di Roma i pazienti sono stipati in sala d’attesa. Motivo? Il set di Mission… - rubio_chef : Giovani muoiono come mosche per l’eroina e come al solito preferite guardare il dito e non la Luna: la colpa non è… - Flavr7 : RT @jimmomo: Colpa degli italiani, il gioco delle aspettative sui decreti per rafforzare l'immagine di un premier paterno, libertà tutelate… - MariaManigrasso : RT @IrisDiletta: Da Da Da Fox andremo tutti al manicomio per colpa tua li mortacci tua ?? #BayYanlis #CanYaman #ÖzgeGürel -

Ultime Notizie dalla rete : Per colpa Per colpa del Covid il costo delle mense scolastiche è aumentato del 25% AGI - Agenzia Italia Per colpa del Covid il costo delle mense scolastiche è aumentato del 25%

Il motivo è presto detto: i contratti tra le aziende della ristorazione e il comune - unico committente per quanto riguarda le mense scolastiche - sono pluriennali e sono stati stipulati tutti prima ...

De Martino coinvolto in incidente mortale, il dolore di Tony Colombo: “Non hai nessuna colpa”

Ci mancherai Zio Stefano”. Poi, infine, un messaggio per Daniele De Martino: “Tu non hai nessuna colpa fratello mio è solo colpa di un bruttissimo destino”. Stefano Cardarella è deceduto ...

Il motivo è presto detto: i contratti tra le aziende della ristorazione e il comune - unico committente per quanto riguarda le mense scolastiche - sono pluriennali e sono stati stipulati tutti prima ...Ci mancherai Zio Stefano”. Poi, infine, un messaggio per Daniele De Martino: “Tu non hai nessuna colpa fratello mio è solo colpa di un bruttissimo destino”. Stefano Cardarella è deceduto ...