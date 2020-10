"Non pensavo fosse così". Effetto-Elisa Isoardi, il sospetto: Todaro ha perso la testa? (Di giovedì 15 ottobre 2020) Vi ricordate Raimondo Todaro e Francesca Tocca? Un matrimonio finito. Entrambi ballerini, belli e televisivamente perfetti. La loro rottura è stata un fulmine a ciel sereno. Ora, però, Todaro (che sembrerebbe preso dall'amicizia con Elisa Isoardi) rompe il silenzio. “Francesca è stata fondamentale per me. E' la dimostrazione che quando dico che tra noi il sentimento si è solo trasformato, è la verità”, racconta a Novella2000. A proposito di Elisa, che ha conosciuto a Ballando con le stelle - il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1 -, Todaro mette le cose in chiaro: “Non pensavo fosse così dolce”. Insomma, sembrano esserci tutti gli ingredienti per un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Vi ricordate Raimondoe Francesca Tocca? Un matrimonio finito. Entrambi ballerini, belli e televisivamente perfetti. La loro rottura è stata un fulmine a ciel sereno. Ora, però,(che sembrerebbe preso dall'amicizia con) rompe il silenzio. “Francesca è stata fondamentale per me. E' la dimostrazione che quando dico che tra noi il sentimento si è solo trasformato, è la verità”, racconta a Novella2000. A proposito di, che ha conosciuto a Ballando con le stelle - il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1 -,mette le cose in chiaro: “Non; dolce”. Insomma, sembrano esserci tutti gli ingredienti per un ...

CarloCalenda : Non pensavo di candidarmi. E ancora non ho deciso. Avrei appoggiato un candidato forte. Ho fatto dei nomi. Ma possi… - s_margiotta : Leggo che è in atto un grande scontro tra correnti, all’ultimo voto, nel CSM, per decidere se Davigo possa o meno r… - SkySportMotoGP : ?? @Petrux9: 'Ti pensavo, mi sono detto, stavolta non c'è mamma come gli altri anni, chissà se riesco a fare il podi… - Cetty86079369 : @CY_mybreath @Renatacusy Ero fan di Can ma francamente non mi sono piaciute certe uscite dall'intervista di sabato… - Valeriotta_ : @unateinomane Io oggi sono voluta venire in ufficio, ma assolutamente non sono stata obbligata. Lavoro da casa dal… -