Muore a 19 anni Veronica Franco | aveva commosso con la sua Hallelujah a Tu sì que vales

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Ha dovuto arrendersi alla malattia, 19enne di Biella che per due lunghiha combattuto contro la leucemia.ottenuto la ribalta a Tu sì que, mostrando un talento davvero importante sul palco del programma – cantando una versione molto sentita di. Una versione chei telespettatori, il pubblico in sala (che gli ha tributato una doverosa standing ovation) ma anche i giudici (ricordiamo le lacrime agli occhi di Gerri Scotti). Per chi non avesse visto la sua performance, ve la proponiamo di seguito: Dal 2018 la ragazza soffriva di leucemia e si era sottoposta ad una serie di cure (tra cui la chemioterapia) che le avrebbero causato una serie di complicazioni neurologiche ...

La 19enne è morta dopo aver lottato per due anni contro la leucemia, la produzione piange la sua tragica scomparsa. Aveva solo 19 anni ma lo spirito di una leonessa: si è spenta Veronica Franco, dopo ...