Lockdown ad Arzano | la rabbia dei commercianti | protesta davanti alla Rotonda

(Di giovedì 15 ottobre 2020)di: ino contro il mini-stabilito dal commissario prefettizio fino al 23 ottobre in seguito all’aumento dei contagi da Covid 19. Da oggi e fino a venerdì 23 ottobre, la città diè in mini. Una decisione presa dal Commissario prefettizio, Maria Pia De Rosa, che amministra il Comune …

fanpage : Annunciato il lockdown in città. L'avviso ai cittadini - RaiNews : Alcune decine di commercianti stanno bloccando la rotonda di #Arzano per protesta contro il mini lockdown scattato… - fanpage : Lockdown ad Arzano, commercianti e cittadini bloccano le strade - luca_e_mai_piu : RT @ilgiornale: Il lockdown adottato dopo un aumento di casi di coronavirus ad Arzano. I commercianti contestano l’ordinanza che colpisce l… - SoniaLaVera : RT @ilgiornale: Il lockdown adottato dopo un aumento di casi di coronavirus ad Arzano. I commercianti contestano l’ordinanza che colpisce l… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown Arzano

Alcune decine di commercianti stanno bloccando la rotonda di Arzano, strada nevralgica per l'accesso al centro a nord di Napoli, per protesta contro il mini lockdown scattato da oggi. Fino al 23 ottob ...ARZANO – Hanno deciso di chiudere il paese per autoimporsi la Zona Rossa contro la scellerata decisione di un lockdown del commercio. I cittadini di Arzano da stamane presidiano tutti gli svincoli di ...