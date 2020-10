LIVE Musetti-Pellegrino 2-1, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: break del toscano nel quarto game (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Musetti, confermato rapidamente il break con due dritti in avanzamento e il terzo sul quale non rimane in campo il passante di rovescio incrociato di Pellegrino. 40-0 Basta la prima centrale a Musetti. 30-0 Pellegrino riesce a prendere il comando dello scambio con il dritto, ma al momento di chiudere in lungolinea trova il nastro a dirgli di no. 15-0 Musetti chiama a rete Pellegrino con la palla corta di rovescio, e con il successivo lo passa in lungolinea. 3-1 break Musetti: Pellegrino tradito dal nastro, il suo dritto finisce allungato oltre la riga di fondo. 0-40 TRE PALLE break Musetti: di nuovo ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1, confermato rapidamente ilcon due dritti in avanzamento e il terzo sul quale non rimane in campo il passante di rovescio incrociato di. 40-0 Basta la prima centrale a. 30-0riesce a prendere il comando dello scambio con il dritto, ma al momento di chiudere in lungolinea trova il nastro a dirgli di no. 15-0chiama a retecon la palla corta di rovescio, e con il successivo lo passa in lungolinea. 3-1tradito dal nastro, il suo dritto finisce allungato oltre la riga di fondo. 0-40 TRE PALLE: di nuovo ...

