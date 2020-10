Guido Bertolaso non le manda a dire: “Lockdown per questo governo” (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’ex capo della protezione civile Guido Bertolaso non nasconde la sua indignazione verso l’esecutivo che a suo dire non sta comportandosi come dovrebbe. Guido Bertolaso (Getty Images)Guido Bertolaso non le manda a dire al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ed al suo esecutivo. L’ex capo della protezione civile, intervenendo nel corso della trasmissione tv “Tagada”. Ha spiegato quanto sono state inopportune alcune uscite di questo esecutivo, e quanto non è stato fatto nel corso degli ultimi mesi. Racconta di quanto si sapesse della seconda ondata di contagi da Covid19 e di quanto proprio da questo governo non sia stato fatto. La scellerata ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’ex capo della protezione civilenon nasconde la sua indignazione verso l’esecutivo che a suonon sta comportandosi come dovrebbe.(Getty Images)non leal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ed al suo esecutivo. L’ex capo della protezione civile, intervenendo nel corso della trasmissione tv “Tagada”. Ha spiegato quanto sono state inopportune alcune uscite diesecutivo, e quanto non è stato fatto nel corso degli ultimi mesi. Racconta di quanto si sapesse della seconda ondata di contagi da Covid19 e di quanto proprio dagoverno non sia stato fatto. La scellerata ...

