Federica Pellegrini positiva al Covid, l'annuncio in lacrime in un VIDEO (Di venerdì 16 ottobre 2020) Federica Pellegrini ha annunciato in lacrime con una storia su Instagram di essere risultata positiva al tampone per il Coronavirus. La nuotatrice veneta 32enne ha annunciato, attraverso una storia su Instagram, di essere risultata positiva al Coronavirus. Con il volto visibilmente sconvolto dalla tristezza della notizia, Federica Pellegrini ha raccontato com'è avvenuta la scoperta. "Buonasera … L'articolo Federica Pellegrini positiva al Covid, l'annuncio in lacrime in un VIDEO proviene da YesLife.it.

