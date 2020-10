Fake news sulla manifestazione di Berlino? Il curioso esposto disciplinare contro TGLa7 e Bufale.net (Di giovedì 15 ottobre 2020) «Abbiamo “denunciato” LA7 per Fake news» titola un video pubblicato il 13 ottobre 2020 dal canale Youtube del giornalista Matteo Gracis. Nella descrizione del video è presente il link all’esposto rivolto all’Ordine regionale dei giornalisti del Lazio e all’AGCOM, l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, richiedendo rettifica e dei provvedimenti disciplinari nei confronti del TGLa7 e del sito Bufale.net che, secondo il denunciante, avrebbe assecondato una falsità. Il caso riguarda la manifestazione dei negazionisti della Covid19 tenutasi il 29 agosto a Berlino e le accuse rivolte al TGLa7 sono le stesse che erano state fatte da alcuni utenti attraverso un meme diffuso sui ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 ottobre 2020) «Abbiamo “denunciato” LA7 per» titola un video pubblicato il 13 ottobre 2020 dal canale Youtube del giornalista Matteo Gracis. Nella descrizione del video è presente il link all’rivolto all’Ordine regionale dei giornalisti del Lazio e all’AGCOM, l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, richiedendo rettifica e dei provvedimenti disciplinari nei confronti dele del sito.net che, secondo il denunciante, avrebbe assecondato una falsità. Il caso riguarda ladei negazionisti della Covid19 tenutasi il 29 agosto ae le accuse rivolte alsono le stesse che erano state fatte da alcuni utenti attraverso un meme diffuso sui ...

