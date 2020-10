Doc - Nelle tue mani | Matilde Gioli | “Giulia avrà una profonda evoluzione nei prossimi episodi”

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La nostra intervista a Luca Argentero,e al cast di DOC-tue, in onda su Rai uno per sette prime serate dal 15 ottobre 2020 con la seconda parte della prima stagione. Dopo una pausa inaspettatamente lunga dovuta all'interruzione delle riprese per l'emergenza Covid-19, torna su Rai1 una delle fiction più amate della scorsa stagione: Doc -tueriprende dal 15 ottobre in sette prime serate con un secondo blocco di episodi che andranno a concludere la stagione 1, risolvendo molte questioni lasciate in sospeso. La serie, tratta dal libro "Meno dodici" di Pierdante Piccioni (un medico che racconta la sua esperienza come paziente), narra le vicende di Andrea Fanti, giovane e capace primario di medicina interna che, dopo essere stato colpito da un ...