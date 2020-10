Conte assicura che il NextGenerationEu sosterrà l’occupazione femminile, ma i progetti presentati finora lo smentiscono (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il conto più salato della pandemia si sta abbattendo sulle fasce più fragili della società: giovani, poveri, e anche sulle donne. Nel nostro Paese sono più della metà, 447mila, quelle che hanno perso il lavoro, su un totale di 800mila nuovi disoccupati. Al netto delle scuole chiuse per mesi, si sono prese carico della cura della famiglia, e più hanno pagato l’isolamento in casa, con un picco inedito di violenze domestiche durante i mesi del lockdown. Ora, con il NextGenerationEu il nostro paese riceverà 209 miliardi per investire negli interventi strutturali che il Paese aspetta da tempo: riforma della pubblica amministrazione e snellimento della burocrazia, industria 4.0, infrastrutture fisiche e digitali. Al momento non sembra però che proprio le categorie più colpite, quelle che rischiano di ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il conto più salato della pandemia si sta abbattendo sulle fasce più fragili della società: giovani, poveri, e anche sulle donne. Nel nostro Paese sono più della metà, 447mila, quelle che hanno perso il lavoro, su un totale di 800mila nuovi disoccupati. Al netto delle scuole chiuse per mesi, si sono prese carico della cura della famiglia, e più hanno pagato l’isolamento in casa, con un picco inedito di violenze domestiche durante i mesi del lockdown. Ora, con ilil nostro paese riceverà 209 miliardi per investire negli interventi strutturali che il Paese aspetta da tempo: riforma della pubblica amministrazione e snellimento della burocrazia, industria 4.0, infrastrutture fisiche e digitali. Al momento non sembra però che proprio le categorie più colpite, quelle che rischiano di ...

