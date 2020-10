Quelle trattative che potrebbero dare un nuovo assetto alla Libia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il mese di ottobre potrebbe essere quello della svolta politica in Libia. O almeno, è quello in cui si stanno concentrando i più importanti tentativi diplomatici degli ultimi due anni. Una situazione figlia a sua volta delle intese sul cessate il fuoco annunciate ad agosto dal premier Fayez Al Sarraj da una parte e dal … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il mese di ottobre potrebbe essere quello della svolta politica in. O almeno, è quello in cui si stanno concentrando i più importanti tentativi diplomatici degli ultimi due anni. Una situazione figlia a sua volta delle intese sul cessate il fuoco annunciate ad agosto dal premier Fayez Al Sarraj da una parte e dal … InsideOver.

isadoralarosa : RT @Zedar73: @carlakak @Lillo68904581 @gabelmanu Eri distratto/a in questi anni e non hai fatto caso che per far approvare una legge abbiam… - Zedar73 : @carlakak @Lillo68904581 @gabelmanu Eri distratto/a in questi anni e non hai fatto caso che per far approvare una l… - skyeltonblues : @elerub11 Sono quelle situazioni che si risolvono con trattative segrete, con quei classici giochi sporchi tra stat… - pil11979 : @ARonco33 @it_samp @llorentefer19 a Osti vengono affidate trattative di grido come quelle per Leris, Seculin, Rodri… -

Ultime Notizie dalla rete : Quelle trattative Pedullà: 'Il Napoli ha chiuso un affare unico! Trattativa originale. Tocca a Gattuso' AreaNapoli.it Dall’Inghilterra, Inter interessata ad Aguero: l’argentino può arrivare a parametro zero

A tener banco sono soprattutto i casi di quei giocatori in scadenza di contratto nel prossimo giugno, che potrebbero accordarsi con nuovi club e trasferirsi a parametro zero. Nonostante la recente chi ...

I Benetton riaprono la trattativa con il Governo. Pronti a vendere l'88% di Autostrade a Cdp

Ed è una lettera che ha un obiettivo: riaprire la trattativa con il Governo ... Ma va dato un nuovo segnale, qualcosa capace di andare oltre quel percorso tracciato, il cosiddetto dual track, che ...

A tener banco sono soprattutto i casi di quei giocatori in scadenza di contratto nel prossimo giugno, che potrebbero accordarsi con nuovi club e trasferirsi a parametro zero. Nonostante la recente chi ...Ed è una lettera che ha un obiettivo: riaprire la trattativa con il Governo ... Ma va dato un nuovo segnale, qualcosa capace di andare oltre quel percorso tracciato, il cosiddetto dual track, che ...