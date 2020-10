PS4, problemi per alcuni utenti in seguito all'aggiornamento 8.00? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo che Sony ha pubblicato l'aggiornamento 8.00 per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, diversi utenti lamentano problemi sulla console. Tra i problemi segnalati troviamo l'accesso all'elenco di amici, l'aggiunta o la partecipazione a gruppi e altri servizi online.Il codice di errore per quasi tutti sembra essere l'errore PS4 WS 44369-6 o WS 36770-3. Un giocatore ha scritto: "Sembra che ci sia un problema in cui l'elenco di amici e i servizi utente sono interrotti dopo l'aggiornamento 8.00". Un altro ha scritto: "Dopo aver aggiornato, non riesco a vedere la mia lista di amici o iniziare un gruppo".Anche su Downdetector in moltissimi si stanno lamentando di non avere accesso a PlayStation Network. Non ci resta che aspettare notizie da Sony sui suoi canali social ufficiali. Rimanete sintonizzati con noi ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo che Sony ha pubblicato l'8.00 per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, diversilamentanosulla console. Tra isegnalati troviamo l'accesso all'elenco di amici, l'aggiunta o la partecipazione a gruppi e altri servizi online.Il codice di errore per quasi tutti sembra essere l'errore PS4 WS 44369-6 o WS 36770-3. Un giocatore ha scritto: "Sembra che ci sia un problema in cui l'elenco di amici e i servizi utente sono interrotti dopo l'8.00". Un altro ha scritto: "Dopo aver aggiornato, non riesco a vedere la mia lista di amici o iniziare un gruppo".Anche su Downdetector in moltissimi si stanno lamentando di non avere accesso a PlayStation Network. Non ci resta che aspettare notizie da Sony sui suoi canali social ufficiali. Rimanete sintonizzati con noi ...

