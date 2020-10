Prezzi delle case giù anche del 10% a livello globale, ripresa dal 2021 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per circa 4 investitori su 10, il 39%, il valore degli asset immobiliari a livello globale caler tra il 5% e il 10% nel 2020 , mentre circa un terzo, il 31%, prevede una diminuzione superiore al 10%, ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per circa 4 investitori su 10, il 39%, il valore degli asset immobiliari acaler tra il 5% e il 10% nel 2020 , mentre circa un terzo, il 31%, prevede una diminuzione superiore al 10%, ...

diregiustizia : #Mascherine a prezzi ‘gonfiati’: dopo il dissequestro delle #farmacie è inutile il ricorso in #Cassazione mirato a… - danielyno : @coniglione - AlbertoPintoCRE : RT @resolvingcre: A #Milano il #RealEstate resiste alla pandemia Dopo la sofferenza dei mesi in lockdown sembra che la fiducia nel futuro s… - resolvingcre : A #Milano il #RealEstate resiste alla pandemia Dopo la sofferenza dei mesi in lockdown sembra che la fiducia nel fu… - AmazonHelp : @indiefake Ciao, i prezzi degli articoli in assortimento sul nostro catalogo variano continuamente a seconda delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Prezzi delle Milano, crescono i prezzi delle case nuove (+6,5% in centro) Il Sole 24 ORE Prezzi delle case giù anche del 10% a livello globale, ripresa dal 2021

La maggioranza degli investitori si aspetta una diminuzione delle quotazioni nel retail tra il 10% e il 40% nei prossimi 12 mesi, mentre il 36% crede che il comparto logistica-industriale ...

Coldiretti: il lockdown a Natale una mannaia da 4 miliardi per il turismo in Italia

Un duro colpo per il sistema economico già provato da un'estate che, sottolinea la Coldiretti, ha lasciato un buco da 23 miliardi nei conti turistici per il calo delle presenze italiane e l'assenza ...

La maggioranza degli investitori si aspetta una diminuzione delle quotazioni nel retail tra il 10% e il 40% nei prossimi 12 mesi, mentre il 36% crede che il comparto logistica-industriale ...Un duro colpo per il sistema economico già provato da un'estate che, sottolinea la Coldiretti, ha lasciato un buco da 23 miliardi nei conti turistici per il calo delle presenze italiane e l'assenza ...