Pizzo per il clan Contini: due in manette (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lo scorso 1 ottobre, la squadra Mobile di Napoli ha tratto in arresto, in esecuzione di un provvedimento di fermo emesso dalla locale Dda, Francesco Laezza cl. ‘91 e Salvatore Sacco cl. ’97, pregiudicati contigui al clan Contini, gravemente indiziati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. I destinatari della misura, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla loro appartenenza criminale, hanno tentato, a partire dallo scorso mese di giugno, di imporre il pagamento del “Pizzo” al titolare di una pizzeria nel quartiere “Vasto – Arenaccia”. Gli indagati, in più occasioni, hanno minacciato la vittima affinché corrispondesse loro una tangente estorsiva in occasione delle festività di pasqua, ferragosto e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lo scorso 1 ottobre, la squadra Mobile di Napoli ha tratto in arresto, in esecuzione di un provvedimento di fermo emesso dalla locale Dda, Francesco Laezza cl. ‘91 e Salvatore Sacco cl. ’97, pregiudicati contigui al, gravemente indiziati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. I destinatari della misura, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla loro appartenenza criminale, hanno tentato, a partire dallo scorso mese di giugno, di imporre il pagamento del “” al titolare di una pizzeria nel quartiere “Vasto – Arenaccia”. Gli indagati, in più occasioni, hanno minacciato la vittima affinché corrispondesse loro una tangente estorsiva in occasione delle festività di pasqua, ferragosto e ...

carlosibilia : 'Queste sono le vittime della #mafia, studiatele e vergognatevi' Così un #imprenditore di #Palermo si ribella al pi… - roberto_manc : @Giupiraino esempio per Palermitani Siciliani e vittime di mafie. Sbattere in faccia l'elenco dei morti di mafia e… - tizyscorpioncin : RT @carlosibilia: 'Queste sono le vittime della #mafia, studiatele e vergognatevi' Così un #imprenditore di #Palermo si ribella al pizzo mo… - EttoreGiuliano : RT @WikiMafia: 'Questa è #mafia!', si ribella al pizzo facendogli vedere la foto di #Falcone e #Borsellino! Prendetevi due minuti per veder… - nuccia20 : RT @WikiMafia: 'Questa è #mafia!', si ribella al pizzo facendogli vedere la foto di #Falcone e #Borsellino! Prendetevi due minuti per veder… -