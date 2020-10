Piccolo aereo precipita con quattro passeggeri a bordo | unico sopravvissuto un neonato di nome Martin

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un monomotore Piper PA-Turbo Arrow VI si è schiantato ieri 13 ottobre a Ubaté, in Colombia. Ac’erano Fabio Grandas, medico che era anche ai comandi del velivolo, la moglie, Mayerlin Daz, una amica di lei e il figlio dei due, undi. Ilera diretto a Bogotà. Nello schianto, come riporta El Tiempo, sono rimasti uccisi i tre adulti ma non il bambino. Secondo i soccorritori, a salvare ilpotrebbe essere stata la culla: ora si trova in un ospedale pediatrico. Il padre, il dottor Grandas, faceva parte di un’associazione che si occupa di portare medici e cure nelle zone povere della Colombia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Miracolo in Colombia, dove Martin, un neonato, è sopravvissuto a un terribile incidente aereo che è però costato la vita ai ... Non si conoscono le condizioni di salute del piccolo che per il ...