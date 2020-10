Il Divino Otelma chiede i danni a Francesca Cipriani: “La tua testa è vuota” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’incidente che, nel 2019, ha visto coinvolti sull’Isola dei famosi il Divino Otelma e Francesca Cipriani ha lasciato pesanti strascichi. Il mago chiede ora un risarcimento alla soubrette, non solo per le conseguenze fisiche subite, ma anche per i danni economici derivanti dall’aver abbandonato prematuramente il reality: “La signorina Cipriani – ha dichiarato il mago in un faccia a faccia a Live Non è la D’Urso – oltre che il trauma e i gravi danni ha causato in parallelo gravi danni economici”. La richiesta di danni L’incidente a cui si fa riferimento è quello del gennaio 2019, quando nella seconda puntata de L’Isola dei famosi una spinta ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’incidente che, nel 2019, ha visto coinvolti sull’Isola dei famosi ilha lasciato pesanti strascichi. Il magoora un risarcimento alla soubrette, non solo per le conseguenze fisiche subite, ma anche per ieconomici derivanti dall’aver abbandonato prematuramente il reality: “La signorina– ha dichiarato il mago in un faccia a faccia a Live Non è la D’Urso – oltre che il trauma e i graviha causato in parallelo gravieconomici”. La richiesta diL’incidente a cui si fa riferimento è quello del gennaio 2019, quando nella seconda puntata de L’Isola dei famosi una spinta ...

