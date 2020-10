Green Book, servono 8 miliardi per colmare il gap tra Nord e Centro-Sud (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Come sta il settore dei rifiuti urbani? Prova a dare una risposta il Green Book, consueto report annuale di Utilitatis, il Centro di ricerca delle aziende di servizio pubblico locale che aderiscono ad Utilitalia. Il settore attraversa una fase di grandi trasformazioni: il recepimento delle nuove direttive europee con obiettivi ambientali ambiziosi, l’avvio della regolazione di Arera, la crisi Covid-19 e le opportunità dei nuovi finanziamenti di Next Generation Ue per l’economia circolare e il Green New Deal. Per quanto riguarda le performance ambientali, il Green Book ci ricorda che l’Italia dovrà riciclare il 65% dei rifiuti urbani entro il 2035 (oggi siamo a circa il 54,2%); a buon punto, posizionati oltre la media europea del ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Come sta il settore dei rifiuti urbani? Prova a dare una risposta il, consueto report annuale di Utilitatis, ildi ricerca delle aziende di servizio pubblico locale che aderiscono ad Utilitalia. Il settore attraversa una fase di grandi trasformazioni: il recepimento delle nuove direttive europee con obiettivi ambientali ambiziosi, l’avvio della regolazione di Arera, la crisi Covid-19 e le opportunità dei nuovi finanziamenti di Next Generation Ue per l’economia circolare e ilNew Deal. Per quanto riguarda le performance ambientali, ilci ricorda che l’Italia dovrà riciclare il 65% dei rifiuti urbani entro il 2035 (oggi siamo a circa il 54,2%); a buon punto, posizionati oltre la media europea del ...

