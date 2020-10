Dermatite seborroica: schiuma di roflumilast efficace (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dermatite seborroica: dati di fase II positivi per la schiuma a base di roflumilast con applicazione giornaliera Nei pazienti affetti da Dermatite seborroica moderata/grave, l’applicazione topica giornaliera di una schiuma a base dell’inibitore della fosfodiesterasi-4 roflumilast ha migliorato significativamente l’aspetto della pelle dopo 8 settimane rispetto al placebo. È quanto emerge dai risultati di uno… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 14 ottobre 2020): dati di fase II positivi per laa base dicon applicazione giornaliera Nei pazienti affetti damoderata/grave, l’applicazione topica giornaliera di unaa base dell’inibitore della fosfodiesterasi-4ha migliorato significativamente l’aspetto della pelle dopo 8 settimane rispetto al placebo. È quanto emerge dai risultati di uno… L'articolo Corriere Nazionale.

PirateParrot5 : @amooilcibo Soffro di dermatite seborroica e mi chiedo se esista un trapianto di pelle tipo Michael Jackson per risolvere la cosa - lorenzogps : se supero le 230 ore di lavoro mensili, lo stress mi provoca principi di dermatite seborroica, è testato - martire__ : Precisiamo anche il fatto che mi devo curare la pelle perché ho la dermatite. A me piace pensare che in realtà non… - Lauraar71 : @blankaut Purtroppo io ho la pelle secchissima tranne che nelle zone topiche della dermatite seborroica. Con la Alu… - blankaut : @svirgola2 Proverò. Non è allergia però, credo. Secondo i dermatologi dermatite seborroica. Ho un sapone da barba… -

