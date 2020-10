Cristiano Ronaldo sta tornando a Torino con un aereo privato (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo sta tornando in questo momento a Torino: il fuoriclasse portoghese, stando a quanto riportano media dal Portogallo, è già in volo, su un aereo privato che ha lasciato l’aeroporto di Tires alle 13.35 locali (14.35 italiane). Il giocatore ha deciso di trascorrere la quarantena in Italia che è di 10 giorni di isolamento, rispetto ai 14 di quelli del Portogallo. Proprio in ossequio alle norme anti-coronavirus e alla lotta nel contagio, l’asso portoghese avrebbe raggiunto il velivolo in ambulanza. Sicuramente un episodio che farà parlare di sè questo del ritorno di Cristiano a Torino nonostante sia positivo al Covid. Fonte Foto: Twitter uff. Juventus L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 ottobre 2020)stain questo momento a: il fuoriclasse portoghese, stando a quanto riportano media dal Portogallo, è già in volo, su unche ha lasciato l’aeroporto di Tires alle 13.35 locali (14.35 italiane). Il giocatore ha deciso di trascorrere la quarantena in Italia che è di 10 giorni di isolamento, rispetto ai 14 di quelli del Portogallo. Proprio in ossequio alle norme anti-coronavirus e alla lotta nel contagio, l’asso portoghese avrebbe raggiunto il velivolo in ambulanza. Sicuramente un episodio che farà parlare di sè questo del ritorno dinonostante sia positivo al Covid. Fonte Foto: Twitter uff. Juventus L'articolo proviene da Alfredo ...

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Cristiano #Ronaldo positivo al test del Coronavirus - SkySport : ULTIM'ORA Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al covid-19 Lo comunica la federazione portoghese #SkySport… - DiMarzio : #Juve, Cristiano #Ronaldo positivo al coronavirus: lo annuncia la Federazione portoghese - FrancescaG1033 : Le sorelle di Cristiano Ronaldo fuse come il formaggio dentro un cheeseburger. - sportli26181512 : CR7 rompe l'isolamento: torna a Torino per la quarantena: CR7 rompe l'isolamento: torna a Torino per la quarantena… -