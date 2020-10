Crisanti | “Un lockdown a dicembre è nell’ordine delle cose”

Leggi su dire

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – "Bisogna sempre dire la verità, in Gran Bretagna si sta discutendo di fare dei lockdown con le vacanze scolastiche, apprezzo la loro franchezza. Io penso che" un lockdown in Italia a Natale "sia nell'ordine delle cose, potrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione e alla ripresa aumentare il contact tracing. Così come siamo adesso, con questi numeri, il sistema è saturato". Lo ha detto il virologo dell'Università di Padova, Andrea Crisanti, a Studio 24 su Rainews.