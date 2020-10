Covid in Campania, De Luca firma una nuova ordinanza: tutte le misure (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato una nuova ordinanza che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Covid in Campania, De Luca firma una nuova ordinanza Introdotte alcune novità, ad esempio l’attività di jogging, se svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Presidente della Regione, Vincenzo De, hato unache contiene ulterioriper la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da-19.in, DeunaIntrodotte alcune novità, ad esempio l’attività di jogging, se svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

