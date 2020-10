Brescia | positivo al coronavirus solo un giocatore e non due

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sospiro – parziale – di sollievo in casa. Le Rondinelle nella serata di ieri avevano comunicato di due giocatori positivi alall’interno del gruppo squadra, ma dopo successivi accertamenti si è scoperto che l’esito di uno dei due tamponi era fallace e che si trattava di falsa positività. Dunque il contagio in casa lombarda è fermo a quota un calciatore, già posto in isolamento. Una grana in meno per il nuovo tecnico Diego Lopez.