Bar e ristoranti: 351 multe dei Nas in una settimana. Il 43% per mancato uso di mascherine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – Violazioni in serie. In una sola settimana, 1.898 ispezioni sono state condotte dai Nas in ristoranti, pizzerie, fast-food, pub e bar per controllare il rispetto delle misure anti Covid e 351 sono state le violazioni individuate. La più diffusa, pari al 43% delle segnalazioni, è stata il mancato uso delle mascherine. Nell’ambito dell’emergenza … Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – Violazioni in serie. In una sola, 1.898 ispezioni sono state condotte dai Nas in, pizzerie, fast-food, pub e bar per controllare il rispetto delle misure anti Covid e 351 sono state le violazioni individuate. La più diffusa, pari al 43% delle segnalazioni, è stata iluso delle. Nell’ambito dell’emergenza …

AnnalisaChirico : Mentre si pongono limiti a bar e ristoranti, e gli italiani sono controllati fin dentro casa (!), i migranti contin… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus #lockdown parziale in #Olanda, chiusi bar e ristoranti. Il premier #Rutte: 'scelta dolorosa ma necessa… - RobTallei : Da domani l'Olanda chiude bar e ristoranti, proibita la vendita di alcol dopo le 20. - ConfcommercioMo : ?? Le poche e confuse norme del nuovo #Dpcm su bar e ristoranti - che hanno dimostrato di non essere all'origine de… - Sev47933931 : @Adnkronos E allora perché non farlo ora , sicuramente per un periodo più breve rispetto a Natale . L’alternativa è… -