“Aumentate le richieste d’aiuto ma i problemi economici non aiutano” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) di Erika Noschese “In piena emergenza Coronavirus sono aumentate le richieste di aiuto ma non si può parlare di un incremento sostanziale degli accessi anche a causa della precarietà economica”. Parla così Francesco Napoli, psicologo clinico e psicoterapeuta Psicodinamico esperto in infanzia, adolescenza e famiglia. In occasione della giornata della salute mentale è stato lanciato l’allarme su quanto l’emergenza Covid abbia negativamente influito sul benessere psicologico delle persone. Quale è la sua opinione? “La Giornata Mondiale della Salute Mentale è stata l’occasione per ribadire il portato che l’emergenza sanitaria sta avendo sulla vita quotidiana delle persone ed in particolare sul benessere psicologico. Su questo aspetto abbiamo almeno due questioni principali: da un lato la ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 14 ottobre 2020) di Erika Noschese “In piena emergenza Coronavirus sono aumentate ledi aiuto ma non si può parlare di un incremento sostanziale degli accessi anche a causa della precarietà economica”. Parla così Francesco Napoli, psicologo clinico e psicoterapeuta Psicodinamico esperto in infanzia, adolescenza e famiglia. In occasione della giornata della salute mentale è stato lanciato l’allarme su quanto l’emergenza Covid abbia negativamente influito sul benessere psicologico delle persone. Quale è la sua opinione? “La Giornata Mondiale della Salute Mentale è stata l’occasione per ribadire il portato che l’emergenza sanitaria sta avendo sulla vita quotidiana delle persone ed in particolare sul benessere psicologico. Su questo aspetto abbiamo almeno due questioni principali: da un lato la ...

goosebump82 : @coppini_jacopo @ConteZero76 @marcoranieri72 @AnnalisaChirico Di quali dati economici in particolare parli? Io ho v… - news_ravenna : Con il Covid, tutti a comprare bici: «Le richieste sono aumentate del 400 percento» - news_ravenna : Con il Covid, tutti a comprare bici: «Le richieste sono aumentate del 400 percento» - Ted0foro : @albelatu @StefanoFassina Significa credo 'all'improvviso sono aumentate le richieste di tamponi, in modo imprevedi… - lauragrossi50 : RT @fattoquotidiano: Parabola inversa per le richieste di aiuto telefoniche, aumentate durante l'isolamento. L'Italia è ancora il Paese in… -

Ultime Notizie dalla rete : “Aumentate richieste Artprice by Artmarket.com: il ruolo dei periti indipendenti nel Mercato dell'Arte Fortune Italia