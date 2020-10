ATP San Pietroburgo 2020: Medvedev in tre set con Gasquet, Shapovalov passeggia su Troicki. Wawrinka e Norrie ai quarti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si apre con un successo l’ATP di San Pietroburgo di Daniil Medvedev. Il numero 6 del tabellone russo apre al meglio la sua avventura sul cemento di casa, prendendosi un bel successo su Richard Gasquet in tre set. Partita rapida, in cui è francese a partire meglio e a portarsi a casa la prima frazione, ma alla lunga il finalista degli US Open 2019 viene fuori e concede al suo avversario soli 3 game in due set, per il 3-6 6-3 6-0 finale. Per lui c’è ora Reilly Opelka, che deve arrivare al terzo set per far fuori Nino Serdarusic, croato ripescato dopo il forfait di Jannik Sinner. Il numero 308 accarezza per un attimo il gran colpo vincendo il primo set in tutta fretta, ma altrettanto rapidamente l’americano ribalta la sfida con un 3-6 7-6 6-2 in un’ora e trentasei minuti. Comodo il debutto di Denis ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si apre con un successo l’ATP di Sandi Daniil. Il numero 6 del tabellone russo apre al meglio la sua avventura sul cemento di casa, prendendosi un bel successo su Richardin tre set. Partita rapida, in cui è francese a partire meglio e a portarsi a casa la prima frazione, ma alla lunga il finalista degli US Open 2019 viene fuori e concede al suo avversario soli 3 game in due set, per il 3-6 6-3 6-0 finale. Per lui c’è ora Reilly Opelka, che deve arrivare al terzo set per far fuori Nino Serdarusic, croato ripescato dopo il forfait di Jannik Sinner. Il numero 308 accarezza per un attimo il gran colpo vincendo il primo set in tutta fretta, ma altrettanto rapidamente l’americano ribalta la sfida con un 3-6 7-6 6-2 in un’ora e trentasei minuti. Comodo il debutto di Denis ...

