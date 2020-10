Acqua del rubinetto e acqua in bottiglia | quanto ne sai?

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Spesso diamo per scontato che l’insia meglio dell’del, ma sapremmo motivare questa convinzione? Abbiamo tutti gli elementi per valutare se fidarci o meno dell’che sgorga daldi casa, o pensiamo che non sia buona a priori? Il mondo dell’da bere è ancora pieno di luoghi comuni, tanto che se partecipassimo a un quiz a premi sul tema, probabilmente pochi di noi risponderebbero correttamente. In realtà, sono sufficienti pochi semplici step per diventare “cintura nera” in materia e acquisire una corretta conoscenza per scegliere consapevolmente quale...