Vaccino Covid: stop a quello di Johnson & Johnson (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid-19: stop temporaneo al Vaccino di Johnson & Johnson per un “effetto inspiegabile” in uno dei partecipanti Johnson & Johnson ha confermato di aver sospeso ulteriori dosaggi in tutti gli studi clinici del suo candidato Vaccino Covid-19 JNJ-78436735, incluso lo studio di Fase III ENSEMBLE, a causa di una “malattia inspiegabile” in un partecipante. La… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 13 ottobre 2020)-19:temporaneo aldiper un “effetto inspiegabile” in uno dei partecipantiha confermato di aver sospeso ulteriori dosaggi in tutti gli studi clinici del suo candidato-19 JNJ-78436735, incluso lo studio di Fase III ENSEMBLE, a causa di una “malattia inspiegabile” in un partecipante. La… L'articolo Corriere Nazionale.

Corriere : ?? L’azienda farmaceutica ha temporaneamente interrotto lo sviluppo di un potenziale vaccino contro il Covid-19 a ca… - Corriere : Covid-19: Johnson & Johnson ferma studio vaccino, volontario sta male - Agenzia_Ansa : #Covid-19 Johnson & Johnson sospende la sperimentazione per il #vaccino #ANSA - Antonel23399615 : RT @CesareSacchetti: Il sole uccide il virus in pochi minuti. Il governo ha fatto un decreto legge che impone di mettersi una mascherina in… - giovcusumano : RT @emmevilla: ???? #COVID__19: cattive notizie per il #vaccino? Una brutta reinfezione di una persona giovane (25 anni) è, purtroppo, un se… -