Trasformano uno scuolabus in una vera piccola casa di lusso su ruote. VIDEO (Di martedì 13 ottobre 2020) Nel nostro mondo, se ci fermiamo a riflettere sulla “casa”, ci compare immediatamente alla mente, la classica immagine della piccola villetta solitaria, attorniata da un giardino con lo steccato, oppure un appartamento in un edificio di una grande città. Tuttavia questo non significa che questa sia la nostra unica scelta, quando si tratta di spazio vitale. Recentemente molte persone stanno convertendo ad uso abitativo anche dei veicoli, di grandi dimensioni e uno dei mezzi più gettonati è proprio la trasformazione di uno scuolabus. Questi mezzi sono davvero perfetti per chi vuole combinare le comodità della vita casalinga e della propria zona di comfort, con il loro desiderio di viaggiare e di continuare a godere di una vita in pieno movimento. Foto: Facebook/Outside Found Lo ... Leggi su virali.video (Di martedì 13 ottobre 2020) Nel nostro mondo, se ci fermiamo a riflettere sulla “”, ci compare immediatamente alla mente, la classica immagine dellavilletta solitaria, attorniata da un giardino con lo steccato, oppure un appartamento in un edificio di una grande città. Tuttavia questo non significa che questa sia la nostra unica scelta, quando si tratta di spazio vitale. Recentemente molte persone stanno convertendo ad uso abitativo anche dei veicoli, di grandi dimensioni e uno dei mezzi più gettonati è proprio la trasformazione di uno. Questi mezzi sono davvero perfetti per chi vuole combinare le comodità della vitalinga e della propria zona di comfort, con il loro desiderio di viaggiare e di continuare a godere di una vita in pieno movimento. Foto: Facebook/Outside Found Lo ...

GVNVNCR : Quindi, Uno di Loro a turno la spara grossa. Attendono reazioni. Se di bovina accettazione,la trasformano in Decret… - IlMagodiIos : RT @PaoloBorg: Gli sforzi immani di Scalfari nel cercare di trasformare Conte in uno statista e gigante dell'Europa invece di essere convin… - lawetorder : RT @PaoloBorg: Gli sforzi immani di Scalfari nel cercare di trasformare Conte in uno statista e gigante dell'Europa invece di essere convin… - DanielaBartole1 : RT @PaoloBorg: Gli sforzi immani di Scalfari nel cercare di trasformare Conte in uno statista e gigante dell'Europa invece di essere convin… - NadiaMAI4 : RT @PaoloBorg: Gli sforzi immani di Scalfari nel cercare di trasformare Conte in uno statista e gigante dell'Europa invece di essere convin… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasformano uno I sorprendenti vortici verdi che trasformano il Mar Baltico in un quadro La Stampa La magia del foliage: uno stimolo per i bambini

Quando l'autunno bussa alla nostra porta, la natura inizia a dare il meglio di sè. Le foglie cambiano colore e si trasformano in uno spettacolo unico, capace di ammaliare sia grandi che bambini.

Partinico, sono già 20 i pazienti ricoverati al Covid hospital: uno è in rianimazione

Sono 20 i pazienti positivi al Covid ricoverati all’ospedale di Partinico: 19 ricoveri ordinari ed uno in Rianimazione. La struttura - spiegano dall'Asp - da ieri sera è attiva nella nuova organizzazi ...

Quando l'autunno bussa alla nostra porta, la natura inizia a dare il meglio di sè. Le foglie cambiano colore e si trasformano in uno spettacolo unico, capace di ammaliare sia grandi che bambini.Sono 20 i pazienti positivi al Covid ricoverati all’ospedale di Partinico: 19 ricoveri ordinari ed uno in Rianimazione. La struttura - spiegano dall'Asp - da ieri sera è attiva nella nuova organizzazi ...