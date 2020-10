Tommaso Zorzi sabota il corteggiamento di Pierpaolo Pretelli: ‘Basta essere lo zerbino di Elisabetta Gregoraci’ (Di martedì 13 ottobre 2020) L’influencer ha intercettato una mossa dell’ex velino e lo ha fermato. Secondo lui Pierpaolo sta sbagliando tutto. Ecco che cosa è successo. GF Vip: Pierpaolo Pretelli deciso a conquistare Elisabetta Gregoraci In questo primo mese di convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip le dinamiche sono già abbastanza chiare. Di sicuro Pierpaolo Pretelli ha sviluppato un interesse molto forte nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Lui, infatti, è molto preso da lei e vorrebbe che il loro rapporto evolvesse in qualcosa di più. Lei, però, continua a parlare di “amici speciali” e nient’altro. Probabilmente questo è dovuto al fatto che fuori c’è qualcuno che la aspetta. Elisabetta ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 13 ottobre 2020) L’influencer ha intercettato una mossa dell’ex velino e lo ha fermato. Secondo luista sbagliando tutto. Ecco che cosa è successo. GF Vip:deciso a conquistareGregoraci In questo primo mese di convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip le dinamiche sono già abbastanza chiare. Di sicuroha sviluppato un interesse molto forte nei confronti diGregoraci. Lui, infatti, è molto preso da lei e vorrebbe che il loro rapporto evolvesse in qualcosa di più. Lei, però, continua a parlare di “amici speciali” e nient’altro. Probabilmente questo è dovuto al fatto che fuori c’è qualcuno che la aspetta....

trash_italiano : La sfilata di Loredana Favoloso per Tommaso Zorzi. #noneladurso - trash_italiano : Io voglio il confronto al #GFVIP tra Tommaso Zorzi e Loredana Favoloso. #noneladurso - a_m_r_i_ : RT @ASlash16: La Brandi dice: 1) 'a Tommaso piace stare con loro, perché così fa sfilate e robe varie, così è quello che è' 2) Dopo aver… - valerie_d_n : RT @ASlash16: La Brandi dice: 1) 'a Tommaso piace stare con loro, perché così fa sfilate e robe varie, così è quello che è' 2) Dopo aver… - ultimoxart : commentate tutti tommaso zorzi once said... #gfvip -