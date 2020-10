The Falconeer torna a mostrarsi in un nuovo video livestream, con oltre 1 ora di gameplay (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella giornata di ieri, gli sviluppatori di Wired Productions hanno condiviso un nuovo livestream dedicato al loro imminente RPG "piumato", The Falconeer.In questo video, della durata di oltre 1 ora e visibile in fondo alla notizia, ci viene mostrato puro e semplice gameplay, fra esplorazione, combattimenti e, soprattutto, uno sguardo attento alle fazioni del gioco.The Falconeer è un titolo open-world caratterizzato da frenetici duelli aerei: avrete un mondo immenso da esplorare nei panni di una maestosa creatura alata, ma il mondo sarà occupato anche da pericolosi nemici che dovrete affrontare, come ci ricorda la descrizione ufficiale del gioco:Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella giornata di ieri, gli sviluppatori di Wired Productions hanno condiviso undedicato al loro imminente RPG "piumato", The.In questo, della durata di1 ora e visibile in fondo alla notizia, ci viene mostrato puro e semplice, fra esplorazione, combattimenti e, soprattutto, uno sguardo attento alle fazioni del gioco.Theè un titolo open-world caratterizzato da frenetici duelli aerei: avrete un mondo immenso da esplorare nei panni di una maestosa creatura alata, ma il mondo sarà occupato anche da pericolosi nemici che dovrete affrontare, come ci ricorda la descrizione ufficiale del gioco:Leggi altro...

Eurogamer_it : #TheFalconeer torna a mostrarsi in un nuovo video livestream, con oltre 1 ora di gameplay. - GamingTalker : The Falconeer, un'ora di gameplay nel nuovo video registrato su Xbox Series X - Console_Tribe : The Falconeer: dettagli su risoluzione e framerate, può arrivare a 120 fps - - infoitscienza : The Falconeer per Xbox Series x: un nuovo video mostra un'ora di gameplay - GamingToday4 : The Falconeer per Xbox Series x: un nuovo video mostra un’ora di gameplay -

Ultime Notizie dalla rete : The Falconeer The Falconeer per Xbox Series x: un nuovo video mostra un'ora di gameplay Multiplayer.it The Falconeer torna a mostrarsi in un nuovo video livestream, con oltre 1 ora di gameplay

Nella giornata di ieri, gli sviluppatori di Wired Productions hanno condiviso un nuovo livestream dedicato al loro imminente RPG "piumato", The Falconeer. In questo video, della durata di oltre 1 ora ...

The Falconeer per Xbox Series x: un nuovo video mostra un'ora di gameplay

Il publisher Wired Productions ha pubblicato un nuovo video di The Falconeer per Xbox Series X con circa un'ora di gameplay, per chi fosse interessato al gioco.. Wired Productions ha mostrato The ...

Nella giornata di ieri, gli sviluppatori di Wired Productions hanno condiviso un nuovo livestream dedicato al loro imminente RPG "piumato", The Falconeer. In questo video, della durata di oltre 1 ora ...Il publisher Wired Productions ha pubblicato un nuovo video di The Falconeer per Xbox Series X con circa un'ora di gameplay, per chi fosse interessato al gioco.. Wired Productions ha mostrato The ...