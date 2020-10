Salvini parla di "1984". Il web: "Neanche Orwell avrebbe immaginato un futuro in cui lui lo cita" (Di martedì 13 ottobre 2020) “Non più di sei persone a casa di ciascuno... Perché sette porta sfortuna? Togliamo la Polizia dalle strade e trasformiamola in Psico-Polizia per controllare i condomini? Neanche George Orwell sarebbe arrivato a tanto, siamo alla follia, rileggiamoci 1984”. A twittarlo è il leader della lega Nord, commentando le disposizioni dell’ultimo Dpcm del 13 ottobre 2020 in materia di misure anti-Covid.Non più di sei persone a casa di ciascuno... Perché sette porta sfortuna? Togliamo la Polizia dalle strade e la trasformiamo in Psico-Polizia per controllare i condomini??? Neanche George Orwell sarebbe arrivato a tanto, siamo alla follia, rileggiamoci “1984”.#festeprivate— Matteo Salvini ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 ottobre 2020) “Non più di sei persone a casa di ciascuno... Perché sette porta sfortuna? Togliamo la Polizia dalle strade e trasformiamola in Psico-Polizia per controllare i condomini?Georgesarebbe arrivato a tanto, siamo alla follia, rileggiamoci”. A twittarlo è il leader della lega Nord, commentando le disposizioni dell’ultimo Dpcm del 13 ottobre 2020 in materia di misure anti-Covid.Non più di sei persone a casa di ciascuno... Perché sette porta sfortuna? Togliamo la Polizia dalle strade e la trasformiamo in Psico-Polizia per controllare i condomini???Georgesarebbe arrivato a tanto, siamo alla follia, rileggiamoci “”.#festeprivate— Matteo...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini parla Fratoianni: “Salvini parla di mangiatoia sui migranti? Faccia tosta, pensi ai 49 milioni” L'agone Salvini parla di "1984". Il web: "Neanche Orwell avrebbe immaginato un futuro in cui lui lo cita"

Neanche George Orwell sarebbe arrivato a tanto, siamo alla follia, rileggiamoci “1984”.#festeprivate — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 12, 2020 Il cinguettio del leader leghista ha suscitato ...

