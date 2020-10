PSG, fissato il diritto di riscatto per Kean: la cifra (Di martedì 13 ottobre 2020) Calciomercato PSG: i parigini avrebbero fissato la cifra per il diritto di riscatto di Moise Kean Moise Kean, dopo esser stato corteggiato dalla Juventus per un ritorno in bianconero, si è accasato al PSG. Nel comunicato dei parigini, l’operazione veniva annunciata come un prestito secco ma, secondo quanto riportato da France Football, ci sarebbe anche un diritto di riscatto. Sarebbe stato lo stesso attaccante a spingere per inserirlo, deluso dalla sua esperienza all’Everton. La cifra fissata sarebbe di 20 milioni, 8 in meno di quanto il club inglese pagò alla Juventus per acquistare Kean. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Calciomercato PSG: i parigini avrebberolaper ildidi MoiseMoise, dopo esser stato corteggiato dalla Juventus per un ritorno in bianconero, si è accasato al PSG. Nel comunicato dei parigini, l’operazione veniva annunciata come un prestito secco ma, secondo quanto riportato da France Football, ci sarebbe anche undi. Sarebbe stato lo stesso attaccante a spingere per inserirlo, deluso dalla sua esperienza all’Everton. Lafissata sarebbe di 20 milioni, 8 in meno di quanto il club inglese pagò alla Juventus per acquistare. Leggi su Calcionews24.com

Moise Kean, dopo esser stato corteggiato dalla Juventus per un ritorno in bianconero, si è accasato al PSG. Nel comunicato dei parigini ... deluso dalla sua esperienza all'Everton. La cifra fissata ...

