Palermo | l’inizio fa scattare l’allarme | guai e infortuni | ma c’è un errore da non commettere

Leggi su mediagol

(Di martedì 13 ottobre 2020) "tra. L’inizio fal’allarme".Titola così l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sulla falsa partenza dei rosanero in campionato. Un avvio di stagione decisamente da dimenticare per la squadra di Roberto Boscaglia. Zero le vittorie conquistate, un solo punto in classifica e zero gol segnati dopo tre partite."E’ opportuno che in società, dal presidente ai dirigenti, si faccia un bell’esame di coscienza per capire se si sarebbe potuto agire in modo diverso. Non è in discussione la scelta dei giocatori che in questa categoria possono anche recitare un ruolo importante, così come la politica di puntare su svincolati e prestiti, soprattutto se di valore, per alleviare il bilancio. ... Il tema principale ...