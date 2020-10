L’Ora, Indiana presenta al Mipcom la serie di Canale 5 con Claudio Santamaria (Di martedì 13 ottobre 2020) L’Ora la serie tv sul giornale siciliano che indagò sulla mafia a fine anni ’50 prossimamente su Canale 5 con Claudio Santamaria L’italiana Indiana Productions, la tedesca Squareone e la SND francese hanno suscitato l’attenzione degli operatori internazionali presenti (anche in modo virtuale) al Mipcom, con le prime immagini di L’Ora (Ink Against Bullets il titolo internazionale) prodotta per l’Italia per Mediaset, Canale 5. La serie in 10 episodi racconterà la storia vera del giornale siciliano L’ora, di proprietà della famiglia Florio, e dei giornalisti che ebbero il coraggio di indagare sulla mafia e per primi mostrarne l’organizzazione all’Italia e al mondo ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 13 ottobre 2020) L’Ora latv sul giornale siciliano che indagò sulla mafia a fine anni ’50 prossimamente su5 conL’italianaProductions, la tedesca Squareone e la SND francese hanno suscitato l’attenzione degli operatori internazionali presenti (anche in modo virtuale) al, con le prime immagini di L’Ora (Ink Against Bullets il titolo internazionale) prodotta per l’Italia per Mediaset,5. Lain 10 episodi racconterà la storia vera del giornale siciliano L’ora, di proprietà della famiglia Florio, e dei giornalisti che ebbero il coraggio di indagare sulla mafia e per primi mostrarne l’organizzazione all’Italia e al mondo ...

dituttounpop : La #serietv #LOra con @ClaudSantamaria prodotta da Indiana per Canale 5 presentata al #MIPCOM - eleonor25634521 : RT @RadioItalia: 'Lezioni di Nirvana, c'è il Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria, di gloria, l folla grida un mantra, l'evoluzi… - _mxnuel : I Celtics danno via l’enorme contratto di Hayward a un team che può assorbirlo perché in rebuild, Romeo che ha anco… - gabbani_P : RT @RadioItalia: 'Lezioni di Nirvana, c'è il Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria, di gloria, l folla grida un mantra, l'evoluzi… - enksnn : RT @RadioItalia: 'Lezioni di Nirvana, c'è il Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria, di gloria, l folla grida un mantra, l'evoluzi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ora Indiana Un Nobel contro la fame, «Battaglia mai così urgente» Corriere della Sera