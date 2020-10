Lockdown: i 4 scenari della Protezione Civile (Di martedì 13 ottobre 2020) “Escluderei Lockdown e lo dico a ragion veduta”, ha detto ieri il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte aggiungendo “Se la curva dovesse continuare a salire, si potrebbe pensare a Lockdown circoscritti”. Quali sono gli scenari della Protezione Civile che portano alla chiusura? Ieri il presidente dell’ISS Brusaferro spiegava: «C’è un lavoro che è stato condotto da tutte le istituzioni nazionali e regionali nel quale si disegnano degli scenari, dove a una rapida crescita dei casi e un Rt prolungato sopra 1,25 possono corrispondere provvedimenti più restrittivi a livello locale che non è detto si traducano in veri e propri Lockdown ma che potrebbero limitare ulteriormente ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) “Escludereie lo dico a ragion veduta”, ha detto ieri il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte aggiungendo “Se la curva dovesse continuare a salire, si potrebbe pensare acircoscritti”. Quali sono gliche portano alla chiusura? Ieri il presidente dell’ISS Brusaferro spiegava: «C’è un lavoro che è stato condotto da tutte le istituzioni nazionali e regionali nel quale si disegnano degli, dove a una rapida crescita dei casi e un Rt prolungato sopra 1,25 possono corrispondere provvedimenti più restrittivi a livello locale che non è detto si traducano in veri e proprima che potrebbero limitare ulteriormente ...

si potrebbe pensare a lockdown circoscritti”. Quali sono gli scenari della Protezione Civile che portano alla chiusura? Ieri il presidente dell’ISS Brusaferro spiegava: «C’è un lavoro che è stato ...

I piani del ministero nelle aree con l'indice di contagio vicino a 1,5. Il menù di interventi prevede «su scala sub provinciale zone rosse per almeno tre settimane» ...

